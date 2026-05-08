LIDIA MABEL MUTTO Vda. De SALAVERRI

Falleció el 06-05-2026

Q.E.P.D: Sus hijos: Javier, Sonia y Graciela, sus hijos políticos, sus nietos, nietos políticos, bisnietos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y muestras de pesar recibidas.

Sus restos fueron trasladados al cementerio “Parque de la Gloria” el mismo día a las 13,00 hs.

Honras fúnebres a cargo de:

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