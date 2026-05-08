LIDIA MABEL MUTTO Vda. De SALAVERRI
Falleció el 06-05-2026
Q.E.P.D: Sus hijos: Javier, Sonia y Graciela, sus hijos políticos, sus nietos, nietos políticos, bisnietos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y muestras de pesar recibidas.
Sus restos fueron trasladados al cementerio “Parque de la Gloria” el mismo día a las 13,00 hs.
Honras fúnebres a cargo de:
Encontralo en InfoBrandsen
Todo lo que buscás está en nuestras Guías Interactivas
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp