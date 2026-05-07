El fútbol femenino de Las Mandarinas impulsa una campaña para recaudar fondos destinados a la adquisición de indumentaria para los planteles de Primera y Tercera División.

El fútbol femenino de Las Mandarinas puso en marcha un gran sorteo solidario con el objetivo de reunir fondos para adquirir conjuntos de invierno destinados a las jugadoras de Primera División y Tercera.

La iniciativa cuenta con 22 premios aportados por comercios, emprendimientos y colaboradores de la comunidad, en una muestra de apoyo al crecimiento de la disciplina y al trabajo que vienen realizando las futbolistas del club.

El valor de cada número es de 4 mil pesos y desde la organización señalaron que todo lo recaudado será utilizado exclusivamente para la compra de la indumentaria deportiva.

Entre los premios hay canastas familiares, cortes de pelo, productos gastronómicos, artículos para el hogar, vouchers de estética, una hora de cancha, indumentaria y otros obsequios donados por vecinos y comerciantes locales.

Desde el club destacaron la importancia de la colaboración de la comunidad para seguir fortaleciendo el fútbol femenino y acompañar a las jugadoras durante la temporada invernal.

Quienes deseen colaborar o adquirir números pueden comunicarse a través de los perfiles de Instagram @cdvflmok y @femeninolm. El sorteo se realizará “a la bolsa” una vez que se vendan todos los números disponibles a través de las redes sociales de La Fortaleza Programa.

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