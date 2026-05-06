

El Centro Tradicionalista Coronel Brandsen destacó el acompañamiento de la comunidad, el apoyo municipal y el incansable trabajo de los voluntarios que permitieron mantener viva la tradición en la Ciudad.

Luego de una jornada marcada por el reencuentro con las raíces criollas y el desfile de piezas históricas, el Centro Tradicionalista Coronel Brandsen -institución fundadora y organizadora del evento- emitió un comunicado oficial para expresar su gratitud a todos los sectores que hicieron posible la celebración.

En el texto, la entidad puso en valor el esfuerzo logístico detrás de escena, resaltó la colaboración del Municipio y reafirmó su compromiso de seguir puliendo cada detalle para que esta fiesta, que ya es un sello de identidad local, continúe creciendo en los años venideros.

“Una vez más, la Fiesta Provincial del Carruaje volvió a reunirnos alrededor de nuestras tradiciones, nuestras raíces y del enorme trabajo de tantas personas que hacen posible este encuentro año tras año.



Desde el Centro Tradicionalista Coronel Brandsen, institución creadora y organizadora de esta fiesta que hoy forma parte de la identidad de nuestra Ciudad, queremos agradecer profundamente a todos los que fueron parte de esta edición. Y también destacar el acompañamiento del Municipio, que colaboró en distintos aspectos para el desarrollo de la jornada».

«Gracias a cada carrero y tropillero que nos visitó y ayudó a mantener viva esta tradición; a los conductores del evento, los payadores, capataces y bailarines que le dieron alma a la fiesta; a los puesteros y foodtrucks que dijeron presente y acompañaron esta gran jornada; y a todas las empresas que confiaron y nos acompañaron.



Gracias a Mario y todo su equipo por el enorme trabajo en los asados; a Sandra y quienes estuvieron al frente de la cantina; a Roly, que estuvo a cargo de la organización de las tropillas; a Juan, acompañando la coordinación de los carreros; y a Miriam, que llevó adelante la organización de los puestos con muchísimo compromiso.



También queremos agradecer a cada persona a la que le pedimos una mano y estuvo presente sin dudarlo. Detrás de esta fiesta hay muchísimo trabajo silencioso que muchas veces no se ve, pero que resulta fundamental.



Y gracias, especialmente, a toda la gente que nos acompañó y volvió a demostrar que esta fiesta tiene sentido porque hay una comunidad que la espera, la disfruta y la hace crecer.



Seguramente siempre habrá cosas para mejorar, y desde nuestro lugar asumimos ese desafío con responsabilidad y muchísimo esfuerzo. Porque detrás de cada edición hay meses de trabajo, personas comprometidas y un sueño que seguimos sosteniendo: que la tradición continúe viva y tenga cada vez más espacio en nuestra comunidad.



La Fiesta Provincial del Carruaje forma parte de la historia, el esfuerzo y la identidad del Centro Tradicionalista Coronel Brandsen, y nos emociona poder seguir compartiéndola con todos ustedes”.

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