Le robaron la garrafa a una vecina en el barrio El Soñado

Susana, una residente de la zona, denunció que delincuentes se llevaron el envase durante la madrugada. Un vecino aseguró haber visto a dos sospechosos huir con el objeto.

Un nuevo hecho de inseguridad volvió a generar preocupación en la Ciudad. Esta vez, ocurrió en el barrio El Soñado, donde una mujer fue víctima del robo de su garrafa mientras dormía.

Según relató Susana, la damnificada, el episodio se registró durante la madrugada de este martes en su vivienda ubicada en la intersección de calle Carranza y calle 10. “Amanecí y me encontré con que me habían robado la garrafa. Es una lástima que no se pueda estar tranquilo”, expresó con indignación.

De acuerdo al testimonio que brindó a InfoBrandsen, un vecino le informó que habría visto a dos individuos caminando de manera sospechosa en dirección a la zona de la Sociedad Rural. Uno de ellos llevaba la garrafa al hombro, mientras que el otro observaba hacia atrás, aparentemente vigilando el entorno.

Ante esta situación, Susana señaló que deberá tomar nuevas medidas de seguridad. “Ahora tengo que comprar una cadena o entrar la garrafa todas las noches para que no vuelva a pasar”, lamentó.

Vecinos de la zona manifestaron su preocupación por la reiteración de este tipo de delitos y reclamaron mayor presencia policial para prevenir nuevos episodios.

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