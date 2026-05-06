El grupo celebrará sus cinco décadas con una fiesta que se realizará en el Club de los Abuelos.

El encuentro empezará a las 12:00 y los asistentes podrán bailar, cantar y jugar junto al grupo que conforma al grupo de canto local. Por otro lado, habrá comida y oportunidad para ganarse premios.

El valor de las entradas es de $10.000.

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