Detectaron unos 17.000 beneficiarios que adeudan $798 millones. Muchos podrían quedar exentos pero no iniciaron el trámite por falta de información.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) puso en marcha un plan para ayudar a jubiladas, jubilados y pensionados a saldar deudas en el Impuesto Inmobiliario. La iniciativa apunta a quienes pueden acceder a una exención pero no lo saben.

El organismo trabaja junto al Instituto de Previsión Social (IPS) y municipios de toda la provincia. A través del cruce de datos buscan identificar a los contribuyentes alcanzados y acompañarlos en el proceso. Según informaron, se detectaron cerca de 17.000 personas con beneficios previsionales que acumulan deudas por $798 millones. En muchos casos cumplen con los requisitos para quedar exentos, aunque nunca realizaron el trámite.

El beneficio alcanza a quienes tienen ingresos familiares de hasta dos haberes mínimos. También deben ser titulares de una sola propiedad, con valuación fiscal menor a $6 millones, y no estar inscriptos en Ingresos Brutos. Para facilitar el acceso, ARBA realizará operativos casa por casa junto a los municipios. También habrá jornadas de atención para gestionar el trámite de forma simple. La exención contempla deudas de hasta cinco años y también obligaciones futuras.

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En paralelo, el organismo pedirá a ANSES un listado de jubilados y pensionados con domicilio en la provincia. El objetivo es analizar cada caso y detectar a quienes pueden acceder al beneficio sin saberlo.El director de ARBA, Cristian Girard, explicó que buscan simplificar el acceso a estos derechos. Señaló que en el contexto económico actual es clave acompañar a un sector que suele cumplir con sus obligaciones. También remarcó que muchas veces la deuda genera una carga que no solo es económica.

Desde el organismo indicaron que la medida forma parte de una política más amplia. El objetivo es mejorar la equidad tributaria y evitar que sectores vulnerables acumulen deudas por falta de información o dificultades para hacer trámites.

FUENTE: Cuatro Medios.

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