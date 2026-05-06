Con profundo pesar despedimos a Lidia Mabel Mutto, una mujer de la cultura, la sensibilidad y las letras, que dejó una huella muy especial en nuestra comunidad.

Lidia colaboró en distintas oportunidades con InfoBrandsen, compartiendo escritos y reflexiones que transmitían calidez, memoria y sentimiento. Escritora apasionada, supo transformar recuerdos y emociones en palabras que llegaban al corazón.

Quedará especialmente en el recuerdo la presentación de su obra “De Sueños, Nanas y Caricias”, un libro cargado de historias, afectos y homenajes a las madres y a la memoria familiar, construido desde el amor y la sensibilidad que la caracterizaban.

NOTA RELACIONADA A sala llena, Lidia Mutto presentó “De Sueños, Nanas y Caricias” En 2022, Lidia Mabel Mutto compartió con la comunidad una emotiva obra construida desde los recuerdos, el amor y la memoria familiar. Una presentación cargada de emoción que hoy vuelve a tomar especial significado. Leer nota completa

Acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración por su eterno descanso.

QEPD.

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