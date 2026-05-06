El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó por última vez el Sistema de Alerta Temprana a las 20:19. Nuestro distrito se encuentra en el listado de alerta naranja; esto significa que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos.
¿Qué significa Alerta Naranja?
Según el SMN, el alerta naranja se emite cuando el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes o localmente severas. IIncluso, el organismo advirtió que podrían estar acompañadas por intensa actividad eléctrica, ráfagas muy fuertes, caída de granizo, y abundante caída de agua: se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.
Precauciones a tomar
- Evitá circular en la calle. Si por algún motivo transitás, hacelo atento y con visión panorámica, de lo que pasa a tu alrededor (cables caídos, ramas u objetos proyectados por acción del viento).
- No te detengas debajo de los árboles ni de ningún elemento saliente sujetado a los edificios (carteles, toldos, marquesinas, etc.)
- No transites a pie o en automóvil por calles inundadas (hay mayor riesgo de lesiones traumáticas, eléctricas y ahogamiento)
- Ingresá siempre a algún lugar físico de resguardo adecuado (protección)
- Si tenés que transitar en vehículo, circulá con las luces bajas encendidas.
- Manejá con precaución ya que la lluvia disminuye la visibilidad y aumenta el tiempo necesario de frenado.
- Aumentá la distancia con el auto de adelante.
- Reducí la velocidad de manejo.
- No olvides utilizar el cinturón de seguridad.
- Evitá transitar por las calles anegadas.
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