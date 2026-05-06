El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó por última vez el Sistema de Alerta Temprana a las 20:19. Nuestro distrito se encuentra en el listado de alerta naranja; esto significa que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos.

¿Qué significa Alerta Naranja?

Según el SMN, el alerta naranja se emite cuando el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes o localmente severas. IIncluso, el organismo advirtió que podrían estar acompañadas por intensa actividad eléctrica, ráfagas muy fuertes, caída de granizo, y abundante caída de agua: se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

Precauciones a tomar

Evitá circular en la calle. Si por algún motivo transitás, hacelo atento y con visión panorámica, de lo que pasa a tu alrededor (cables caídos, ramas u objetos proyectados por acción del viento).

No te detengas debajo de los árboles ni de ningún elemento saliente sujetado a los edificios (carteles, toldos, marquesinas, etc.)

No transites a pie o en automóvil por calles inundadas (hay mayor riesgo de lesiones traumáticas, eléctricas y ahogamiento)

Ingresá siempre a algún lugar físico de resguardo adecuado (protección)

Si tenés que transitar en vehículo, circulá con las luces bajas encendidas.

Manejá con precaución ya que la lluvia disminuye la visibilidad y aumenta el tiempo necesario de frenado.

Aumentá la distancia con el auto de adelante.

Reducí la velocidad de manejo.

No olvides utilizar el cinturón de seguridad.

Evitá transitar por las calles anegadas.

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