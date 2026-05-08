El hecho ocurrió en el km. 58 de Ruta 2. El chofer venía con una copa en la mano cuando pasaba con por el control.

Un chofer fue infraccionado en un control de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte, luego de arrojar 0,65 gramos de alcohol en sangre en la prueba de alcoholemia. El conductor fue interceptado cuando pasaba por nuestro Distrito, a la altura del km 58 de Ruta 2.

Si bien el hecho se dio el domingo por la tarde, minutos antes de las 17, fue dado a conocer por la cartera provincial en las últimas horas. El infractor es oriundo de Ezeiza y tiene 49 años; al momento de cruzar el control, lo detectaron con una copa en la mano.

El procedimiento fue registrado mediante las body cams del personal interviniente, como parte de los operativos diarios que se despliegan en rutas y caminos bonaerenses.

En el momento en el que se realizaba el control, al hombre se le recordó que la legislación en el territorio bonaerense no permite que quien maneje haya tomado una gota de alcohol. Lo insólito fue la excusa: “Comí una empanadita”. Y amplió diciendo que dicho copetín lo tomó en casa de su madre junto a un “vasito” de cerveza.

Ante la infracción, agentes de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial procedieron a la retención de la licencia de conducir y al labrado del acta correspondiente, en el marco de la normativa vigente.

Desde el Ministerio advirtieron sobre la gravedad de este tipo de conductas: “Manejar un camión es una responsabilidad gigante y hacerlo con alcohol en sangre es un peligro para todos”.

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