Actualmente la vecina de nuestra localidad está enfrentando una situación complicada de salud y debe someterse a una mastectomía, pero para ello debe recaudar mucho dinero.

Para la fecha de la operación debe reunir $1.800.000. Uno de los familiares que se contactó con InfoBrandsen explicó: «Ella se recibió de enfermera pero con el tema de esto que está pasando no puede trabajar y nos desespera porque ya nos quedan sólo días».

Si todos sumamos un poco, el objetivo puede lograrse. Por eso, si querés aportar de tu parte podés hacerlo con los datos que verás a continuación.

Sé parte de la ayuda para Yamila ALIAS: yamila.aldana.202 A NOMBRE DE: Yamila Aldana Llanos

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