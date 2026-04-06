La asociación vecinal organiza una jornada solidaria. Hay tarjetas disponibles.
La Asociación Vecinos Unidos barrio Matadero llevará adelante una pollada solidaria el domingo 19 de abril. El evento se desarrollará en su sede de Máximo Paz y Alfonsina Storni, en el horario de 12.30 a 13.30.
Según informaron los organizadores, la tarjeta incluye un pollo y dos chorizos, con un valor de $22.000 por porción. Quienes deseen colaborar o adquirir tarjetas pueden comunicarse al número 2223-575447.
¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen!
Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.
Nosotros nunca lo haremos.
Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,
te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕
¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp