El exintendente habló de la gestión de Raitelli y ante una eventual comparación con su gobierno, dijo: “Cuando hagan obras y gestionen como lo hicimos nosotros, recién ahí podemos discutir”.

En una entrevista extensa en el ciclo radial Grassi.com, el exintendente Daniel Cappelletti salió al cruce de las críticas dirigidas a su gestión. Allí se defendió de acusaciones sobre el estado en que dejó el municipio y apuntó contra el actual gobierno de Fernando Raitelli, al que le remarcó “impericia” en la conducción.

Se hizo énfasis en su teoría del ‘espejo retrovisor’ de las gestiones que suelen gobernar mirando lo que hizo su sucesor y desmintió que él haya adoptado esa postura durante sus ocho años al frente de la intendencia: “No es cierto que yo haya gobernado hablando de la gestión anterior ni que haya dejado una municipalidad destruida”, afirmó.

En ese sentido, defendió su accionar durante su mandato y explicó que muchas de sus intervenciones vinculadas al gobierno de Gastón Arias respondieron a obligaciones institucionales: “Yo hice lo que tenía que hacer. Las denuncias que correspondían las llevé a la Justicia. No hacerlo hubiese sido irresponsable”.

Y subrayó la ausencia de sanciones durante su mandato: “En ocho años no tuve ni una sola multa del Tribunal de Cuentas. Eso no es casualidad, es el resultado de una gestión transparente”. Y reforzó: “Si alguien tiene una denuncia que la haga. Yo creo en la Justicia”.

“TODO LO QUE DIGO ES CONTRASTABLE”

Cappelletti insistió en que la información sobre su gestión es pública y verificable. Mencionó como herramienta clave el sistema administrativo municipal: “Todo lo que digo es contrastable con el RAFAM. Cualquiera puede ir y preguntar cuántos empleados había en 2015, en 2023 y ahora, o qué maquinaria tenía el municipio. Está todo registrado”, sostuvo.

En esa línea, negó categóricamente versiones sobre un crecimiento desmedido del personal: “No es cierto que llevamos la planta de 400 a 900 empleados. Eso es falso”. También defendió el estado financiero y administrativo al final de su mandato: “Dejamos una municipalidad equilibrada, funcionando y con herramientas para seguir gestionando”.

“VIERON ÁREA POR ÁREA CÓMO ESTABA TODO”

Uno de los puntos más sensibles fue el estado del parque automotor. Allí, Cappelletti respondió directamente a las declaraciones del actual intendente: “Entregamos cinco motoniveladoras. Tres estaban funcionando y dos eran nuevas, 2023, que estaban paradas por falta de un repuesto importado”, explicó.

Además, remarcó que la transición fue “ejemplar” y que hubo participación directa de funcionarios entrantes: “Desde el día que perdí las elecciones habilité a todo el equipo de Fernando a trabajar dentro del municipio. Vieron área por área cómo estaba todo”.

Sobre el proceso formal, detalló: “Se entrega un inventario con número, con cada equipo, cada vehículo y cada herramienta. Nada queda librado al azar”.

“SIEMPRE HUBO TRATAMIENTO EN LA PLANTA DEPURADORA”

Con relación a las críticas sobre la planta de residuos y la planta depuradora, el exintendente fue enfático: “No es cierto que volcábamos residuos sin tratar. Tuvimos dificultades, sí, pero siempre hubo tratamiento”. Y agregó: “Tuvimos inspecciones de organismos provinciales y nunca se detectó algo como lo que se dice”.

También contextualizó problemas estructurales: “La planta de líquidos cloacales viene de gestiones anteriores y durante años no funcionó. Nosotros hicimos obras para mejorar el sistema y resolver situaciones críticas”.

“POBRE FERNANDO”

Al referirse a la actual gestión, Cappelletti fue particularmente duro: “El gobierno chocó la calesita”. Además, cuestionó la conformación del gabinete: “Gran parte del equipo actual viene de gestiones anteriores que fueron muy malas. Eso explica muchas de las decisiones que se toman hoy; pobre Fernando”.

Según su mirada, esa continuidad impacta negativamente: “Fernando tiene un gobierno de acuerdos y supongo que tiene un compromiso, pero eso nos va a dejar un Brandsen detonado. Es la sumatoria de errores de distintas etapas; así es muy difícil que el municipio salga adelante”.

Y fue más allá: “La conducción política partidaria la tiene una persona que fue desastrosa en su gestión y que estuvo procesada por las acciones que llevó adelante. Es muy grave lo que está pasando”.

También rechazó haber tenido un acuerdo político o “pacto de silencio”: “Nunca hubo ningún pacto. Mi silencio fue respeto institucional. Dejé pasar tiempo, pero hoy tengo la obligación de calificar.”.

ROL DEL CONCEJO Y LÍMITES POLÍTICOS

El exintendente valoró el rol de la oposición en el Concejo Deliberante: “Hoy los límites los pone el Concejo. Nuestros concejales trabajan con apego a la ley y marcan lo que está mal; hacen una gestión brillante”.

En ese sentido, sostuvo que inicialmente acompañaron al gobierno: “Apoyamos medidas importantes como el aumento de tasas, pero cuando vimos la falta de capacidad empezamos a marcar diferencias”.

Consultado sobre el contexto general, Cappelletti reconoció dificultades por la falta de obra pública nacional y limitaciones provinciales, pero relativizó su impacto: “Se puede gobernar con lo nuestro. Nosotros lo hicimos, incluso en pandemia, sin fondos nacionales ni provinciales”.

“CUANDO HAGAN OBRAS Y GESTIONEN…”

Si bien evitó confirmar una candidatura futura, dejó entrever su posicionamiento: “No pasé ocho años desapercibido. Tengo experiencia y sé cómo gestionar soluciones”.

Finalmente, planteó una comparación directa con la actual gestión: “Cuando hagan obras y gestionen como lo hicimos nosotros, recién ahí podemos discutir mano a mano”. Y justificó su respuesta evocando los trabajos de Pintos, Belgrano, Av. Raúl Alfonsín (Ruta 29), y “la monumental obra del canal de Garibaldi”.

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