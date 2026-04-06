El intendente participó de actividades en Jeppener y en la Ciudad, destacando la importancia de la fe, la esperanza y el trabajo comunitario.

Durante la jornada, el jefe comunal Fernando Raitelli estuvo presente en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera “Acma” de Jeppener, donde se celebró también el 59° aniversario de la institución. En ese contexto, felicitó a la comunidad por su extensa trayectoria, destacando el compromiso, la vocación de servicio y su permanente presencia en la vida social de la localidad.

Raitelli compartió el encuentro junto a parte de su gabinete y los pastores Ricardo Casadei y Carlos Freydank, además del ministerio pastoral y la participación especial de Iván García, proveniente de la provincia de Corrientes.

En su mensaje, el intendente subrayó el significado de la fecha: “No olvidemos la alegría de este día que hoy nos reúne en presencia y reflexión. La fe y la esperanza son el motor de nuestra vida cotidiana, en la mano que se tiende, en quien no abandona y en quien vuelve a levantarse”.

EN SANTA RITA

Asimismo, por la tarde el intendente participó en companía de funcionarios de la Santa Misa de Pascua de Resurrección en la Parroquia Santa Rita de Cascia, donde la celebración fue oficiada por el Padre Martín Schmidt. La ceremonia congregó a una importante cantidad de vecinos y vecinas que se acercaron a compartir un momento de fe y recogimiento, en una jornada marcada por el espíritu de renovación y esperanza.

En ambas actividades, Raitelli remarcó la jornada como un tiempo de reflexión y renovación espiritual. “La Pascua deja esa enseñanza: incluso frente a las dificultades siempre existe la posibilidad de volver a empezar”, expresó.

Finalmente, el intendente hizo llegar su saludo a toda la comunidad: “Feliz Pascua a todos los vecinos y vecinas de Brandsen”, alentando a continuar construyendo una sociedad basada en el amor, la paz y la solidaridad.

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