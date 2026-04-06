El sábado 11 de abril se llevará a cabo una feria de emprendedores, feriantes y artesanos; y una charla sobre astronomía en Las Acacias.

De 16:00 a 22:00 las familias podrán acercarse a disfrutar de una tarde llena de puestos, música en vivo y más. Uno de los artistas invitados es Marcos Hernández, un joven músico del barrio Teniente Origone, quien hará una presentación para todos los que gusten disfrutar de su arte. También se presentará Ciro Karstrup, un cantautor, multi instrumentarista y creador de instrumentos brasileños.

También habrá una novedad para los fanáticos y curiosos de los temas astronómicos: a las 18:00 Constantino Baikouzis, el astrónomo que diseña mapas para el Observatorio de la Plata, brindará una charla informativa e introductoria al estudio del cielo. Por otro lado, en este espacio abierto a todo el público enseñará cómo observar un mapa del cielo para poder identificar estrellas, planetas y constelaciones.

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