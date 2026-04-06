En la sesión de hoy se abordará un proyecto para tratar la autorización de este tipo de establecimientos. El bloque Derecho al Futuro solicita la intervención de la Autoridad del Agua para que evalúe el estado de la planta depuradora.

El Honorable Concejo Deliberante convocó a su sesión ordinaria N° 03/2026 para el próximo lunes 6 de abril a las 19 horas, con un extenso orden del día que cuenta con 27 puntos anticipa un debate marcado por temas de fuerte impacto local.

Entre los primeros puntos se destacan diversas notas ingresadas por vecinos e instituciones. La Sociedad Rural Coronel Brandsen solicitó precisiones sobre el tratamiento del proyecto para la creación de una comisión destinada al mantenimiento de los caminos rurales, una problemática que viene siendo reiteradamente denunciada.

También se abordarán reclamos vinculados a la seguridad y el ordenamiento urbano, como pedidos de limpieza de terrenos para prevenir incendios, y la apertura de la calle José Brown en el barrio Obligado para mejorar la circulación. A su vez, vecinos del Cuartel VI manifestaron su preocupación por posibles modificaciones en el Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT).

En cuanto a los proyectos elevados por el Departamento Ejecutivo, sobresalen iniciativas, como la propuesta para autorizar la instalación de una planta de reciclado y pelletizado de polietileno, y la habilitación de un lavadero industrial mediante cambios en el uso del suelo. Además, se tratará la rendición de cuentas 2025 y la adhesión al programa de Boleto Estudiantil Superior Gratuito 2026.

Otro de los puntos relevantes será el proyecto para instituir el 14 de junio como el “Día de la Madre de Malvinas”, en homenaje a las madres de veteranos y caídos en la guerra.

Desde los distintos bloques también se impulsan propuestas. La Libertad Avanza presentó iniciativas para establecer sentido único en un tramo de la calle French y crear un régimen de habilitaciones comerciales simplificadas. Asimismo, promueve cambios en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) en línea con modificaciones nacionales.

Por su parte, el espacio Derecho al Futuro puso el foco en la situación de la planta de tratamiento de efluentes cloacales, con proyectos que solicitan la intervención de organismos provinciales, evaluaciones sanitarias y hasta la declaración de emergencia ambiental. También expresó preocupación por la posible interrupción del transporte escolar en Samborombón.

En la misma línea, la Unión Cívica Radical elevó pedidos vinculados a la seguridad vial -como la colocación de señalización reflectiva en rutas provinciales-, la continuidad del transporte escolar y la finalización de la obra del puente sobre el río Samborombón en la Ruta 29.

El temario se completa con múltiples proyectos de comunicación que solicitan informes al Ejecutivo sobre mantenimiento de desagües, red vial rural, campañas de vacunación animal y gestiones ante organismos provinciales y nacionales.

Finalmente, se pondrán a consideración dictámenes vinculados a la declaración del 2026 como “Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, al cumplirse 50 años del último golpe cívico-militar, y la convalidación de convenios municipales.

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