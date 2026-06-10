Tras el incendio del martes por la tarde en una vivienda de Ruta 210, las víctimas se quedaron sin nada y apelan a la solidaridad de la Ciudad. Sospechan que no fue un accidente.

El martes, pasadas las 18, la sirena de Bomberos Voluntarios sonó por un incendio de vivienda registrado en Ruta 210, a la altura del kilómetro 64,300.

Por causas que aún se tratan de establecer, el fuego habría tenido origen en una estufa a leña. Y si bien las primeras informaciones indicaron que las llamas afectaron parte del baño, una habitación y el comedor de la vivienda, la realidad es que la famlilia lo perdió todo

Afortunadamente, no se registraron personas heridas, ya que los propietarios no se encontraban en el lugar al momento del siniestro. Fueron vecinos de la zona quienes advirtieron la situación y dieron aviso a los servicios de emergencia.

En el operativo trabajaron los Bomberos Voluntarios de Brandsen con las unidades N°15 y N° 3, junto a efectivos de la Estación de Policía Comunal y personal de Desarrollo Social. Las tareas se concentraron en controlar y extinguir el incendio para evitar que las llamas se propagaran a otros sectores de la propiedad.

PIDEN AYUDA Y ¿FUE INTENCIONAL?

El fuego se llevó todo y es por eso que Rodrigo Leguizamón y su familia necesitan de la solidaridad de la Comunidad para poder contar con lo mínimo e indispensable para poder seguir a pesar de este momento complejo. Es por ello que se reciben colaboraciones; quien lo desee puede comunicarse al 11.50211534, teléfono que pertenece a la pareja de Rodrigo. También hay un alias disponible para hacer donaciones de diner: rodrigo26.mo (a nombre de Rodrigo Nahuel Leguizamón).

En el mediodía del miércoles, Tomás Billordo quien vivía en la casa, dialogó con Estación Radio y dio a conocer sus sospechas de que el incendio pudo haber sido intencional ya que en el último tiempo tuvieron inconvenientes con un vecino. Refutando las teorías de un desperfecto eléctrico y de un bidón de nafta como los causales de las llamas.

Tomás contó que alrededor de las 16 salió a trabajar y luego sucedió la desgracia. El hombre hace cuatro años que vive en Brandsen y declaró que hasta el momento no había recibido respuesta positiva por parte de Desarrollo Social del municipio.

Tomás Billordo.

ASÍ QUEDÓ LA CASA

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Por Juan Franco – InfoBrandsen

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