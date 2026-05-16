La edición n° 3087 del semanario local se encuentra disponible en todos los kioscos de la ciudad. A continuación los temas de tapa.

¿El año que viene volverá el clásico Cappelletti vs. Arias?

Los dos presiden sus partidos y parecen estar moviéndose tras un mismo objetivo; Cappelletti confesó ya sus aspiraciones. Más allá del clima de buena convivencia que se notó en la reciente asamblea, no son pocos los que creen que hay que salir a buscar alternativas porque además del natural desgaste que ha sufrido su figura por ocho años de gestión, hay que agregarle a su currículum la derrota en el 23 ante Raitelli y la caída histórica de su partido en el 25, dos tropezones que lo lastimaron mucho.

Y Arias ahora habla más como candidato que como titular del PJ. El cuadro que pintó sobre lo que Brandsen necesita y esta actualidad exige -en la entrevista que le hizo Juan Franco en Conectados- parece el programa de gobierno de un opositor. Por supuesto que, de ser así, encontrará resistencia interna en su búsqueda de revancha.

En el PJ, se descuenta que Raitelli irá en busca de la reelección y que cuenta con una estructura que le responde, mientras sobre las espaldas de Arias aún pueden pesar sus declinantes performances en las elecciones del 2015 y 2019 y su desgastante paso por la justicia.

Confirman: el reclamo de los productores y contribuyentes rurales llegará a la Justicia

El presidente de la Sociedad Rural, Gustavo Lorenti, informó el estado de situación sobre los caminos y los próximos pasos a seguir. Definió la situación como «sumamente compleja, debido a la inacción y la falta de una política de infraestructura rural por parte de la Municipalidad».

Aclaró que se agotaron todas las instancias de trabajo conjunto y que intentaron, de todas las formas posibles, «aportar y colaborar, mediante proyectos, recursos humanos y materiales». Lorenti aclaró que durante años la Rural intentó ayudar, «pero resultó un esfuerzo infructuoso».

Nota relacionada publicada en nuestro portal “No es una protesta, es reclamar lo justo”: la Sociedad Rural evalúa ir a la justicia por los caminos rurales Leer nota

Mili va por la tercera

Noche de box

Esta noche, en la que será su tercera pelea como profesional, Milagros «La Maldita» Ramírez, peleará ante Verónica Núñez -foto- en el casino de Buenos Aires. Será la primera pelea pactada a seis rounds, marcando otro avance en la ascendente carrera de Mili. Televisa TyC Sports.

Noche solidaria en La Rural

Cena de la Cooperadora del Hospital

El sábado se llevó a cabo otra del acta tradicionales, cenas que año tras año organiza a la gente de la Cooperadora del Hospital y fue todo un éxito.

Si bien restan saber los números finos, se sabe que se logró una importante recaudación y esta semana se juntarán con la dirección del nosocomio para conocer el destino de los fondos.

El ejecutivo invertirá $700 M en reequipamiento

Contrato por Leasing sujeto a la decisión del Concejo

El intendente Fernando Raitelli envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza solicitando autorización para celebrar un contrato modalidad leasing, con Provincia Leasing S.A.

El monto de las compras, sin IVA, asciende a $688.593.212,78. Adquirirán dos camiones compactador, un Minibús, Ford, un camión volcador Mercedes Benz con carrocería de vuelco, dos acoplados y dos desmalezadoras.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp