La escritura es una buena forma para expresar lo que vivimos, pensamos y proyectamos. Por otro lado, la actuación fomenta la creatividad y el entretenimiento, manteniendo al cerebro activo.

Este taller contará con una diversidad de actividades que servirán para aprender técnicas de escritura y actuación. Con un total de 12 encuentros repartidos en 3 meses, será un espacio para escribir historias propias y darles vida.

Los encuentros serán los martes de 15:30 a 16:40 o de 17:30 a 18:40, según el horario que elijas. Los mismos se dictarán a grupos reducidos para lograr una atención personalizada; y tendrán lugar en Ferrari n° 665, entre Castelli y Saavedra.

Taller para adultos mayores Historias para mostrar 12 encuentros (3 meses) con distintas actividades en las que aprenderás técnicas de escritura y actuación. ✔ Grupos reducidos 📍 Lugar: Ferrari 665 e/ Castelli y Saavedra 📅 Días y horarios: Martes de 15:30 a 16:40 hs

Martes de 17:30 a 18:40 hs Consultas e inscripción: 📲 (221) 5040164

LO ÚLTIMO infobrandsen Sincronizando noticias…

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp