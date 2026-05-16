Hay personas que terminan convirtiéndose en parte de la historia viva de un pueblo. Y en Altamirano, ese nombre es, sin dudas, el de Cuca Castro. Vecina querida, participativa y protagonista de innumerables reclamos comunitarios, recibió un emotivo homenaje en el programa Grassi.com al cumplir 90 años el pasado 10 de mayo.

Durante la charla, Cuca —cuyo verdadero nombre es María Ester— repasó recuerdos de toda una vida ligada al pueblo, desde los tiempos de calles de barro hasta las históricas protestas para reclamar mejoras en el acceso a Altamirano.

“Fue tanta la alegría cuando logramos el camino… hicimos una procesión agradeciendo”, recordó al hablar de una de las luchas más emblemáticas que encabezó junto a otros vecinos.

El homenaje incluyó una emotiva canción especialmente creada para ella, donde fue definida como una “reina de virtudes”, en un momento que logró conmoverla profundamente. “Estos son regalos como si tuviera 15 años”, expresó.

A lo largo del reportaje también habló de su familia, de su rutina diaria y del enorme cariño que siente por su hogar y por Altamirano. “Mi casa es humilde, pero cálida, llena de amor”, contó. Además, relató cómo mantiene una vida activa entre plantas, costura y distintas actividades cotidianas.

Uno de los espacios que destacó especialmente fue su participación en Papelnonos, grupo del que forma parte desde hace más de 13 años y que definió como una verdadera familia. “Hay amistad, solidaridad, cariño, nos respetamos y nos divertimos. Somos felices”, aseguró. Incluso invitó a otras personas mayores a sumarse, convencida de que compartir esas experiencias “les cambia la vida”.

La charla también dejó lugar para las anécdotas de otra época, cuando los vecinos se reunían en el bar del pueblo para ver televisión o simplemente observar cómo funcionaba una máquina de cortar fiambre, en tiempos donde casi no había electricidad en la zona.

Fiel a su estilo, Cuca no dejó de lado su mirada crítica y volvió a manifestar preocupaciones actuales vinculadas al funcionamiento del tren y distintas cuestiones del pueblo. Una actitud que mantiene intacta desde hace décadas y que la convirtió en una referente muy querida por generaciones de vecinos.

La familia de Cuca, reunida en Altamirano como tantas veces a lo largo de los años, compartiendo encuentros, anécdotas y el cariño que caracteriza a una de las familias más queridas del pueblo.







“Yo me veo vieja con orgullo”, dijo en uno de los pasajes más emotivos de la entrevista. Y agregó: “Le pido a Dios que me sostenga para estar con mi familia, que la amo y me ama”.

El cierre estuvo cargado de afecto, con mensajes de familiares y vecinos que resaltaron su calidez humana, su compromiso permanente y esa energía que, a los 90 años, sigue intacta.

Reportaje Completo Cuca Castro recibió un emotivo homenaje por sus 90 años La histórica vecina de Altamirano repasó recuerdos, luchas y anécdotas de toda una vida. Mirá la entrevista completa realizada en el programa Grassi.com, emitido por Estación Radio FM 90.7, donde Cuca Castro compartió recuerdos de su vida en Altamirano, habló de su familia, de sus históricas luchas comunitarias y recibió un cálido homenaje por sus 90 años.

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