Una mujer reclamó por la acumulación de basura en su casa y pide por la intervención del municipio.

Una vecina del barrio La Dolly manifestó su preocupación ante InfoBrandsen por la acumulación de restos de poda en la esquina de su vivienda y la falta de respuesta por parte de la Comuna ante sus reiterados reclamos.

Silvia, domiciliada en la zona de calles Pasteur y Gutemberg, aseguró que la situación se arrastra desde hace varios días y que los desechos continúan acumulándose. Según relató, el problema se agravó porque otros vecinos aprovechan su ausencia durante la semana para arrojar ramas en el lugar.

“Hace más de tres días que llamo al municipio y no logro que me atiendan. Tengo un problema con la acumulación de podas en la esquina de mi casa. Los vecinos empezaron a tirar sus podas en mi esquina aprovechando que yo voy los fines de semana”, expresó.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp