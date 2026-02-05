Escriben los lectores: Están cansados del “Vecino Musical”, quien casi los deja sin luz

Todo sucedió tras una poda fuera de época y sin supervisión. Sostienen que el mismo vecino pone música a alto volumen en cualquier horario.

Julia se comunicó con InfoBrandsen para agradecer, pero también para quejarse sobre una situación ocurrida el pasado martes en Larramendi, entre Carrillo y Venado Tuerto, cuando un vecino realizó labores de poda “sin supervisión y fuera de época, en pleno febrero, provocando que los postes casi se cayeran y poniendo en riesgo el suministro eléctrico de gran parte del barrio La Dolly.

“Lo llamamos ‘El vecino musical’ porque pone música a todo volumen cuando él quiere. Estamos cansados de tener que soportar, además de denunciar reiteradamente sus actos sin que nadie intervenga. Nos preguntamos si esta falta de respuesta tiene relación con el hecho de que el mencionado vecino trabaje en el municipio”, expresó la mujer.

“Hoy, queremos agradecer a EDELAP por la pronta respuesta y la reposición de los palos de luz que, el martes quedaron peligrosamente inclinados. Por suerte la solución llegó antes de la lluvia, evitando consecuencias mayores”, agregó.

Por último, Julia expresó su deseo para el futuro: “Esperamos que nuestro vecino no vuelva a realizar este tipo de “travesuras”.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp