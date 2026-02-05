Desde hace algunos días, se dieron distintas situaciones que incluyeron golpes y la falta de algunos canes en las adyacencias del lugar; finalmente fueron encontrados y traídos de vuelta, pero el conflicto sigue.

La presencia de perros en las terminales de ómnibus forma parte del paisaje cotidiano en las distintas ciudades para pasajeros, trabajadores y comerciantes de la zona. Sin embargo, en los últimos días la situación en nuestra Ciudad viró a un escenario preocupante tras denuncias por maltrato y la desaparición momentánea de varios animales.

Viviana, quien trabaja en la boletería de Unión Platense, dialogó con InfoBrandsen en los últimos días a raíz de los diversos sucesos que se fueron dando en el lugar.

Según explicó, en la Terminal siempre hubo alrededor de cinco perros que convivían pacíficamente, refugiándose bajo los bancos y los micros, en busca de sombra. Sin embargo, en los últimos días, al menos dos de ellos no regresaron y otro fue visto caminando rengo, lo que encendió la preocupación de vecinos y trabajadores del lugar.

Viviana relató que el sábado pasado debió concurrir de urgencia por una alerta sobre una presunta agresión a uno de los perros por parte de un trabajador de limpieza. Al ser consultado, el hombre negó los hechos.

Horas más tarde, vecinos volvieron a comunicarse denunciando que el mismo perro habría sido golpeado con un escobillón. “Hoy la casualidad es que hay dos perros que no volvieron”, expresó Viviana en el mediodía del lunes. Además, indicaron que otro hombre que merodea por la zona, suele golpear con un bastón a los animales que paran por los bancos que dan a la calle.

“Los perros no tienen la culpa de vivir en la calle. El precio de esa libertad la pagan con su vida: mueren atropellados por autos que maniobran a propósito o por micros que no se dan cuenta de que el perro se acuesta debajo buscando sombra mientras espera la salida”, expresó.

BÚSQUEDA Y REAPARICIÓN

Ante la ausencia de los animales, se inició una búsqueda conjunta con personal de la empresa San Vicente. “Empezamos a averiguar dónde estaban los perros. Estaban en Las Heras y Mitre”, contó la mujer a los micrófonos de Estación Radio en este jueves. Finalmente, tres de los perros fueron encontrados y regresaron a la zona de la terminal.

“El inspector fue a verificar y trajo a los tres perros que faltaban, porque pensábamos que les habían hecho algo”, explicó. Sin embargo, sostuvo que los animales no regresaron por sus propios medios, lo que refuerza la sospecha de que fueron echados del lugar de manera violenta.

Si bien los animales no tienen dueño los animales no tienen un dueño en particular, pero sí reciben cuidados por parte de vecinos, comerciantes y usuarios del transporte público. “Entre los vecinos se les da de comer, se les da agua, se les pone pipetas, se los medica”, detalló. Incluso, cuando alguno resulta herido, se organizan colectas espontáneas para afrontar los gastos veterinarios.

