De la misma fueron parte mandatarios y representantes de 20 municipios. Se proyecta realizar acciones que permitan generan recursos para los distritos.

El Jefe Comunal, Fernando Raitelli, participó en la ciudad de Chascomús del Encuentro Regional de Municipios, que reunió a una veintena de jefes comunales bonaerenses de distintos espacios políticos y contó con la participación de autoridades de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

La jornada permitió intercambiar miradas sobre los problemas comunes que atraviesan los distritos en el actual contexto económico y avanzar en una agenda de trabajo regional vinculada al desarrollo productivo, la infraestructura, el ambiente y la planificación urbana.

En ese marco, los intendentes impulsaron la creación de un espacio permanente de articulación para promover el desarrollo, la innovación en la gestión pública y la mejora de la calidad de vida en las ciudades intermedias.

Asimismo, se planteó avanzar en la conformación de un Consorcio Regional con acompañamiento de la CAF, orientado a facilitar asistencia técnica, financiamiento y cooperación intermunicipal para proyectos estratégicos con una mirada de desarrollo sostenible.

Del encuentro participaron -entre otros- los intendentes de localidades como Villa Gesell, Castelli, Ayacucho, Lobería, Mar Chiquita, General Alvarado y Magdalena, entre otras, con el objetivo de consolidar una red de municipios que trabajen de manera coordinada más allá de las diferencias políticas.

Luego de la reunión, Raitelli agradeció a su par chascomunense Javier Gastón por la invitación y “por impulsar este camino de cooperación intermunicipal. Seguimos construyendo región”.

