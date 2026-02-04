La Cooperativa LTDA de Electricidad y Servicios Anexos de la localidad dio aviso sobre un corte del servicio programado para este jueves desde las 06:00 hasta las 09:00.

El mismo se llevará a cabo debido a una poda correctiva, y afectará la zona de B. Los Charas, campo abierto y el centro. Por otro lado, aclararon que en caso de lluvias, el mismo no tendrá efecto y el servicio será otorgado de manera habitual.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp