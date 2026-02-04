El Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado oficial a través del cual estableció una conciliación obligatoria en el conflicto laboral entre el gremio La Fraternidad y las empresas Operadora Ferroviaria S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Metrovías S.A. y Ferrovías S.A. Concesionaria.

Éste rige desde las 00:00 del 5 de febrero y tendrá una extensión de 15 días. Por este motivo, las empresas deberán dar una prestación normal de los servicios evitando las demoras,cancelaciones y cualquier otra medida que afecte a los usuarios de los transportes. Esta situación involucra al paro que fue establecido para el jueves 5 de febrero, dejándolo sin efecto.

NOTA PUBLICADA EL 2 DE FEBRERO DE 2026

A través de un comunicado de prensa, el Sindicato La Fraternidad expresó que establecieron un paro de 24 horas que afectará a los servicios ferroviarios de cuatro empresas.

Los trabajadores de trenes de la República Argentina expresaron que no aceptan limosnas, haciendo referencia «Frente a la burda oferta para la recomposición de los salarios de los conductores de trenes…». De este modo, explicaron que esta medida tendrá repercusión sobre las empresas Trenes Argentinos Pasajeros, Belgrano Cargas (Líneas: Belgrano, Urquiza y San Martín), Metrovías S.A. y Ferrovías SAC.

