La edición n° 3083 del Semanario local ya se encuentra disponible en todos los kioscos de la ciudad. A continuación, los temas de tapa desarrollados.



Conmoción en la Escuela Técnica 1:amenaza de tiroteo y un alumno fue a clase con un arma de juguete

Escuelas amenazadas en la Región: ¿Un travesura siniestra, una campaña contra el dictado de clases o una inquietante advertencia?

El adolescente tiene 14 años y es alumno del establecimiento. Activaron el protocolo desde la Escuela y las clases se desarrollaron con normalidad en los tres turnos. También llegaron mensajes anunciando violencia a otros establecimientos.

Un comunicado de Educación bonaerense aconseja estar alerta y solicita el acompañamiento de la familia ante ““la existencia de una comunidad digital dedicada a la exaltación de ataques de esta clase”.

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Agónico empate en La Fortaleza

Las Mandarinas 2 – Atletico y Progreso 2

Cuando todo parecía quedar en manos de Atlético y Progreso, que parecía lograr sacarse la espina del partido clasificatorio al Promocional Amateur, Las Mandarinas, en el último suspiro, se lo empató y el reparto terminó siendo lo más justo en un clásico con emociones.

El Indio, por su parte, logró su primera victoria y Estrella empató ante Los Naranjos.



Nueva carátula que agrava la situación de Siri y Koslowski por el choque fatal en la 215

Pasó de Homicidio Culposo a Homicidio Simple con Dolo Eventual, una calificación más severa que tiene una pena en expectativa de entre 8 y 20 años.

La Fiscalía había calificado el accidente, que costó la vida de Facundo Codd, como Homicidio culposo agravado, pero la presentación de la abogada de la familia Codd reclamó que se lo recalifique como homicidio simple con dolo eventual, una petición que tras ser rechazado en el tribunal correccional, al final terminó siendo admitida por la Cámara, que le caratuló como Homicidio simple con dolo eventual, para los dos acusados.

El domingo 26, el desfile de carruajes será el plato principal de un festejo con asadores y danzas tradicionales

La ciudad se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Provincial del Carruaje, una de las celebraciones más representativas de la tradición local, que tendrá lugar el domingo 26. La propuesta, organizada por el Centro Tradicionalista Coronel Brandsen y la Municipalidad.

Las actividades comenzarán desde las 11 en el predio de la Cooperativa de Agua Potable, donde se desarrollará el entrevero de tropillas y habrá asado por kilo y venta al público, a cargo del Centro Tradicionalista. Y desde las 13, en la Avenida Rivadavia se presentará el Taller de Danzas de Marta Díaz y posteriormente se llevará adelante el tradicional desfile de carruajes.

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UCR y los libertarios aprueban la comisión por los caminos rurales, y rechazan la tosquera Municipal

Se conoce el dictamen que rechaza el proyecto del Ejecutivo

Le dicen no a que la comisión de caminos rurales esté supeditada a la creación de una cantera municipal. Y el dictamen lo firman UCR y LLA; se descuenta que Bronicardi va a apoyar, pero es de los otros dos bloques esté dictamen de mayoría.

El lunes sesionará el Concejo Deliberante. El orden del día, abundante y variado, contiene temas de interés.

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Se vienen los Juegos Bonaerenses

Ya se encuentra abierta la inscripción para participar de una nueva edición de los Juegos Bonaerenses 2026, destinada a vecinos y vecinas que deseen sumarse a propuestas deportivas y culturales para jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad. La Municipalidad informó que los interesados podrán anotarse hasta el 15 de mayo.

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