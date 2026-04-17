Luego de los episodios de tensión registrados en las últimas horas, el equipo directivo de la Escuela Secundaria Técnica N°1 de Brandsen emitió un comunicado oficial dirigido a las familias, en el que brinda detalles sobre lo ocurrido y las medidas adoptadas.

El mensaje llega tras la aparición de amenazas en el establecimiento y la posterior detección de un objeto que resultó ser una réplica de arma, situaciones que generaron preocupación en la comunidad educativa y motivaron la activación de protocolos de prevención.

A continuación, el comunicado completo:

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