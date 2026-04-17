17/04/2026

Ante la amenazas y hechos de violencia que se vienen registrando en distintas Escuelas de la Provincia, el SUTEBA se comunicó ayer con la Directora Prof. Flavia Terigi, solicitando la inmediata intervención de la DGCyE y la convocatoria URGENTE a la INTERMINISTERIAL.

Desde el SUTEBA expresamos nuestra profunda preocupación ante esos episodios que impactan fuertemente en las Comunidades Educativas.

Nuevos escenarios de conflictos son promovidos desde territorios virtuales por los que cotidianamente transitan nuestrxs Alumnxs, e impactan violentamente en sus vidas cotidianas y en la Escuela.

Estos hechos son la expresión de un clima social atravesado por la violencia, el corrimiento del Estado Nacional de sus responsabilidades y el debilitamiento de las políticas destinadas a las niñeces y adolescencias. Lo que ocurre por fuera de la Escuela inevitablemente ingresa en ella y hace necesario el compromiso de las familias como parte fundamental de la Comunidad Educativa.

Por todo esto exigimos:

1. Que se convoque en forma urgente a la INTERSECTORIAL en los distritos y a la INTERMINISTERIAL en la Provincia.

2. Jornadas institucionales con la participación de la Comunidad Educativa para profundizar en la implementación de los protocolos pertinentes y diseñar las acciones necesarias.

3. Intervención inmediata del Estado para que se investiguen los delitos cibernéticos y se actúe en consecuencia.

LAS ESCUELAS SON ESPACIOS DE CUIDADO, CONSTRUCCIÓN COLECTIVA Y CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA.

LA ESCUELA SOLA NO PUEDE NI DEBE.

Consejo Ejecutivo Provincial

SUTEBA – Secretaría de Comunicaciones

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