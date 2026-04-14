Si te gusta la repostería, querés aprender, tener un hobbie o incluso obtener una salida laboral, este curso te va a interesar.

Las clases serán los lunes de 08:30 a 12:30 en el C.E.A. N°2 (Ruta 29 km 2,5; predio de La Rural), y tenés que ser mayor de 16 años para poder tomar el curso.

Las inscripción comenzará mañana, miércoles 15 de abril, y si tenés alguna consulta al respecto debés acercarte a la institución o comunicarte al (2223)46-8732.

Documentación necesaria

IMPORTANTE: DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN Fotocopia del DNI.

Planilla de inscripción a cursos del CEA N° 2 completada con tus datos (disponible en fotocopiadora Copybrand – Ferrari n° 97-).

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