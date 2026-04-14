El hecho ocurrió hoy alrededor de las 17:45 en la intersección de las calles Belgrano y Larrea.

Los vehículos involucrados son una moto de enduro y un Volkswagen Suran. Según confirmaron los testigos, el impacto sucedió cuando el auto giró por Belgrano en dirección a Avenida Sáenz Peña, pero fue embestido por la moto al llegar hacia Larrea.

El personal del Hospital Municipal asistió a los conductores y trasladó al conductor de la moto ya que debían realizar un abordaje más profundo de su situación. También actuaron el personal de la policía comunal e inspectores de tránsito.

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