

Aseguran que un rodado fue devuelto en condiciones deterioradas luego de abonar una multa cercana a los 400 mil pesos. Reclaman respuestas y responsabilidades a las autoridades municipales.

Un vecino de Brandsen expresó su indignación tras la devolución de la moto de su hermano, que había sido secuestrada meses atrás por infracciones de tránsito. Según denunció, el vehículo fue entregado con importantes daños, lo que motivó un reclamo público dirigido a las autoridades locales.

Sebastián relató en Comunidad InfoBrandsen que la moto había sido retenida hace aproximadamente tres meses por “falta de seguro y casco”, y que recientemente pudieron recuperarla luego de abonar la multa correspondiente. Sin embargo, al retirarla, se encontraron con un panorama inesperado.

“Pagó la multa, casi 400 mil pesos, y hoy se la entregaron de esa manera. Tenemos fotos de cómo estaba cuando la secuestraron y cómo la devolvieron: le rompieron todas las cachas, le cortaron los cables, la hicieron bolsa”, afirmó.

El vecino cuestionó además quién debe hacerse responsable por los daños ocasionados: “Ahora me pregunto, si él pagó la multa, ¿quién se hace cargo de los daños? Sabemos que la plata va a la Municipalidad porque ahí lo mandaron a pagar”.

En su descargo, solicitó una respuesta de la situación al Ejecutivo, en especial al intendente: “A la moto se la entregaron hecha pedazos y la multa no es dos pesos”.

Finalmente, Sebastián calificó lo ocurrido como “una vergüenza” y pidió que se tomen medidas: “Es una vergüenza cómo rompieron la moto, que con sacrificio pagó la multa para verla así. Que se hagan cargo o que den una explicación”.

Encontralo en InfoBrandsen Todo lo que buscás está en nuestras Guías Interactivas 🩺 GUÍA DE PROFESIONALES 🛍️ GUÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp