Una camioneta y un colectivo chocaron en Beruti y Las Heras

Este mediodía, un siniestro vial tuvo lugar en el radio céntrico; una mujer habría resultado herida.

Este viernes, pasadas las 12 del mediodía, un accidente vial tuvo lugar en la intersección de Beruti y Las Heras entre un colectivo de la Empresa San Vicente que circulaba en dirección al centro y una camioneta Ford Ranger que se dirigía hacia Ituzaingó.

Si bien el impacto no fue de gran magnitud, una mujer habría recibido atención del personal de salud que se hizo presente en el lugar, al igual que efectivos policiales. Asimismo, inspectores municipales de Tránsito estuvieron ordenando el tránsito. También se hicieron partícipes inspectores de la empresa de transporte.

Ambos vehículos resultaron con daños en su carrocería y los motivos del choque están siendo investigados por Policía Comunal

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