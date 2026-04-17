El intendente y el secretario de Salud, Franco Servat, -entre otros- participaron de la Asamblea del Consejo de Salud PBA. El municipio intercambió experiencias sobre atención primaria y neurodesarrollo con equipos de toda la provincia.

El Municipio participó en Mar del Plata del Congreso Provincial de Salud 2026 (COSAPRO), el principal ámbito de encuentro, debate y planificación sanitaria de la Provincia de Buenos Aires, que reúne a autoridades, equipos técnicos y representantes de municipios de todo el territorio.

En ese marco, el Intendente Fernando Raitelli, junto a otros jefes comunales y al secretario de Salud, Dr. Franco Servat, formó parte de la Asamblea del Consejo de Salud PBA, encabezada por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. Se trata de un espacio de intercambio entre municipios y definición de líneas de trabajo conjuntas en materia sanitaria.

Durante la jornada, Brandsen estuvo representado por una delegación de autoridades y profesionales de la salud que participaron de exposiciones e intercambios con equipos de toda la provincia. Allí compartieron experiencias vinculadas a atención primaria, neurodesarrollo, adolescencias, prevención, promoción comunitaria y articulación territorial.

«La participación en estos espacios permite que el Municipio tenga presencia en los ámbitos donde se debaten y proyectan las políticas sanitarias de la Provincia. Se continúa trabajando para fortalecer el sistema de salud local, con una mirada integral para su crecimiento», manifestaron.

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