La medida será el 21 de abril en todo el país y busca forzar la reapertura de paritarias. El gremio advierte por la caída del poder adquisitivo y el impacto del ajuste.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió convocar a un paro nacional con movilización para el próximo martes , en el marco de un creciente conflicto salarial.La decisión fue tomada por el Consejo Directivo Nacional, que reúne a representantes de todas las provincias. El reclamo central apunta a la reapertura de las paritarias en la administración pública.

El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, fue el encargado de expresar el malestar del sector frente a la situación actual.

En declaraciones públicas, cuestionó la política económica y el deterioro de los ingresos. “Si no hay plata no habrá paz social”, advirtió el dirigente en un tono contundente y anticipó un escenario de mayor conflictividad si no hay respuestas oficiales.

Desde ATE sostienen que los salarios vienen perdiendo frente a la inflación de manera sostenida. En ese sentido, remarcan que el poder adquisitivo se encuentra en una situación crítica: la falta de actualización salarial es uno de los principales focos del reclamo. Aguiar también apuntó contra las condiciones de negociación vigentes y los límites impuestos a los aumentos.



Según planteó, las paritarias deben reabrirse de forma urgente para recomponer ingresos. “Las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata”, sostuvo, y cuestionó la posibilidad de imponer techos a las subas salariales. La medida de fuerza fue definida tras un encuentro realizado en la Ciudad de Buenos Aires.



Allí, el gremio comenzó a delinear las acciones que se replicarán en todo el país. En los próximos días se conocerán las modalidades específicas en cada distrito. Se espera una jornada con alto nivel de adhesión y movilización. Además el sindicato convocó a su Congreso Anual Ordinario para el 28 de mayo que se desarrollará en la sede nacional ubicada en Capital Federal.

En relación a las paritarias, ATE recordó que el actual período abarca hasta mayo de 2026. Sin embargo, aseguran que los incrementos otorgados hasta el momento quedaron por debajo de la inflación. Un informe del Frente de Sindicatos Unidos también expuso el impacto económico sobre los asalariados. Según el relevamiento, las pérdidas económicas en los últimos dos años son significativas.

En este marco, ATE no descarta avanzar con nuevas medidas en caso de no obtener respuestas. El gremio evalúa un plan de acción frente a posibles recortes y despidos. Advierten sobre intentos de desfinanciamiento en distintas áreas del Estado y anticipan un escenario de creciente tensión en el corto plazo.

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