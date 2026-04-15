Distintas organizaciones socioambientales lanzaron una convocatoria abierta para sumar adhesiones a la demanda colectiva “Por los glaciares y el agua”, una iniciativa que busca frenar el avance de medidas que, según advierten, ponen en riesgo las reservas hídricas.

Araceli Sívori nos compartió esta propuesta que surge desde las campañas Plurinacional en Defensa del Agua para la Vida y Por el Agua Limpia en las Escuelas, en un contexto marcado por la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación de la reforma de la Ley 26.639 de Protección de Glaciares y del Ambiente Periglaciar.

De acuerdo a lo expresado por las organizaciones impulsoras, la modificación de la normativa se concretó a pesar del rechazo social y de las advertencias de múltiples sectores. En ese sentido, señalan que la reforma prioriza la habilitación de actividades productivas por sobre el cuidado del agua, lo que implicaría una redefinición de los límites que hasta ahora resguardaban las cuencas hídricas.

“La decisión no es neutra ni técnica”, sostienen, al tiempo que remarcan que se estarían dejando sin protección territorios clave para avanzar con proyectos mineros de alto impacto ambiental. En ese marco, advierten que cualquier afectación sobre los glaciares y el ambiente periglaciar repercute directamente en el sistema que sostiene el agua, las comunidades y todas las formas de vida.

Asimismo, cuestionan que el Gobierno nacional impulse estos cambios bajo el argumento de brindar “seguridad jurídica” para inversiones, particularmente vinculadas al sector minero.

Como respuesta, la demanda colectiva se presenta como una herramienta de acción ciudadana para visibilizar el conflicto y exigir la protección de los bienes comunes. Según informaron, la iniciativa ya cuenta con más de 800 mil personas inscriptas.

Desde las campañas convocantes reiteraron la invitación a la comunidad a sumarse y ser parte de esta acción en defensa del agua, un recurso esencial cuya preservación, remarcan, resulta indispensable para el presente y el futuro.

❄️ Por los glaciares y el agua Sumate a la demanda colectiva en defensa del agua y las reservas naturales. Tu participación es clave para proteger los glaciares y el futuro de nuestras comunidades. ✍️ Sumarme a la demanda

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