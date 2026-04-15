En el marco de una serie de recorridas por los polos productivos locales, el intendente de San Vicente visitó las instalaciones de un proyecto familiar dedicado a la fabricación y colocación de aberturas de aluminio, PVC y vidriería que recientemente ha decidido radicar y expandir sus operaciones en el distrito.



Durante la jornada, el jefe comunal conversó con los responsables de la firma, Lucas, Maia y Claudio Fazzini, para conocer de primera mano los detalles de su proceso productivo y los planes de inversión que la empresa proyecta para este año.



La llegada de Fazzglass a San Vicente representa un impulso significativo para la economía regional, contribuyendo directamente a la generación de empleo genuino y al fortalecimiento de la cadena de valor industrial local.



«La producción crece en San Vicente. Celebramos el proceso de radicación de Fazzglass en nuestro distrito y el gran aporte que realizan a la economía local. Seguiremos acompañando a quienes invierten, producen y creen en nuestra ciudad, impulsando más y mejores oportunidades para nuestros vecinos y vecinas», expresó Mantegazza tras la recorrida.



Puntos clave del encuentro



-Impulso a la industria: La radicación de nuevas empresas fortalece la identidad de San Vicente como un polo industrial en crecimiento en la provincia de Buenos Aires.

-Apoyo PyME: La gestión municipal reafirma su compromiso de acompañar a los emprendimientos familiares en sus etapas de expansión y consolidación.

-Mercado local: Fazzglass se especializa en soluciones de carpintería de alta calidad (aluminio y PVC), un sector con alta demanda dada la expansión habitacional en la zona.

Esta visita se inscribe dentro de las políticas de fomento a la inversión que lleva adelante el municipio, con el objetivo de transformar el crecimiento demográfico en un desarrollo económico sustentable que beneficie a toda la comunidad.

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