El 26 de abril se realizará la muestra anual que reúne a bailarines que mostrarán su destreza y desempeño arriba del escenario.

Este evento tendrá lugar en la Sala de Cultura Municipal, comenzará a las 16:00 y durará dos horas. Si querés ser parte del público ya podés conseguir tus entradas en la Boletería de Cultura o en la página de PlateaUno Tickets.

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