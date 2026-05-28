Además, se están realizando trabajos de reconstrucción en Mario Bravo y en Sargento Cabral.

La Municipalidad de San Vicente continúa desarrollando un importante plan de obras de infraestructura urbana en diferentes puntos del distrito, con el objetivo de mejorar la conectividad, la circulación y la calidad de vida de los vecinos.

En las últimas semanas, se avanzó con tareas de estabilizado y empedrado en calles de Domselaar, donde además trabajan en al ampliación de la red de agua potable, la reconstrucción de cordones y pavimentación en avenidas y accesos estratégicos. Por otra parte, se destaca la reconstrucción de la Avenida Mario Bravo y la calle Sargento Cabral, donde se llevó adelante el volcado de hormigón sobre la calzada, una etapa clave para optimizar la seguridad vial y la circulación vehicular.

Entre las intervenciones realizadas, se destacan las obras de reparación y reconstrucción de cordones sobre la Avenida Presidente Perón, que mejoran la infraestructura urbana, optimizan la circulación y brindan mayor seguridad para quienes transitan todos los días por la ciudad. Asimismo, continúan las tareas de consolidado sobre la calle La Plata, en Villa Amelia, mejorando uno de los principales accesos de la zona y fortaleciendo la conectividad de los barrios.

Además, avanzan los trabajos de estabilizado y empedrado en las calles Chacabuco y O’Higgins, como parte de las tareas en las calles del distrito para facilitar la entrada de servicios, conectando y vinculando distintos puntos.

El intendente Nicolás Mantegazza destacó la importancia de seguir invirtiendo en infraestructura urbana para transformar los barrios y facilitar el acceso a servicios, promoviendo además una circulación más segura y ordenada.

Estos trabajos forman parte del Plan Integral de Obras que se ejecuta en todo el distrito, multiplicando frentes de trabajo y dando respuesta a las necesidades de cada comunidad. “Cada obra representa más conectividad, más accesibilidad y mejores condiciones para nuestros vecinos”, expresó el jefe comunal.

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