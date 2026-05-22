La Policía de San Vicente realizó distintos procedimientos en el distrito que derivaron en aprehensiones y secuestro de estupefacientes.



El primero de los hechos tuvo lugar el 19 de mayo, cerca de las 12:40, cuando efectivos motorizados que circulaban a bordo de los móviles RO 256 y RO 255 observaron a un hombre consumiendo estupefacientes en la vía pública, en la intersección de Brandsen y Álzaga, en Alejandro Korn.



Tras ser correctamente identificado y determinar que el sujeto estaba domiciliado en Brandsen y Florencio Sánchez, los agentes constataron mediante el sistema 911 que no poseía impedimentos legales vigentes, aunque se encontraba cumpliendo una salida transitoria.



Posteriormente, durante un cacheo preventivo realizado sobre sus prendas, el personal policial halló entre sus pertenencias una cantidad de sustancia vegetal compatible con marihuana, por lo que se procedió a su traslado a la dependencia local para labrar las actuaciones correspondientes y luego a la Comisaría 2ª de Alejandro Korn.



Más tarde, ese mismo día, en la cancha ubicada en Floro Lavalle y Juan Sebastián Bach, personal policial observó a otro joven consumiendo estupefacientes en la vía pública. Tras identificarlo se supo que tiene 22 años, y los efectivos constataron que llevaba consigo una cantidad de sustancias ilegales no apta para consumo personal.



El procedimiento fue realizado por efectivos de la UPPL Korn junto a móviles del Comando de Patrullas, quienes efectuaron el traslado correspondiente para labrar actuaciones judiciales en el marco de la Ley 23.737.

También durante recorridas preventivas sobre la avenida Almirante Brown de San Vicente, integrantes del Grupo de Prevención Motorizada identificaron a tres personas que transportaban entre sus pertenencias una sustancia vegetal verdosa compatible con cannabis sativa. Los involucrados fueron trasladados a la Comisaría 1ª de San Vicente para realizar las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley 23.737.



Posteriormente, el 21 de mayo, efectivos motorizados de la Policía de Alejandro Korn detectaron a un motociclista que intentó evadir un control policial. El procedimiento fue llevado adelante por los oficiales Gorosito y Quiroga en la intersección de María Drago e Indio Bares.



Tras interceptar al conductor de 39 años e identificarlo supieron que estaba domiciliado en Florencio Varela. Los agentes realizaron una requisa en presencia de un testigo hábil, hallando en el interior de una de sus zapatillas 13 envoltorios de nylon con una sustancia pulverulenta blanca. La pericia química posterior confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 24 gramos.



El sujeto fue aprehendido y trasladado junto a los elementos secuestrados a la dependencia policial correspondiente, quedando la investigación a cargo de la UFI Descentralizada de San Vicente.



Estos operativos forman parte del trabajo permanente de prevención y control impulsado por la Policía de San Vicente, una fuerza creada durante la gestión del intendente Nicolás Mantegazza, que se consolidó como la segunda policía de la provincia de Buenos Aires y que actualmente es tomada como referencia para otros municipios.



Con una fuerte impronta de cercanía y presencia territorial, la fuerza continúa fortaleciendo su capacidad operativa y obteniendo resultados concretos en materia de seguridad, articulando tareas preventivas junto a las distintas áreas policiales y judiciales del distrito.

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