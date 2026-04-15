A raíz de un llamado a la línea de emergencias 911, efectivos de la Estación de Policía Comunal se hicieron presentes en el barrio La Dolly II, donde constataron que un vecino de 60 años se encontraba sin vida en una vivienda.

Las circunstancias del hecho son materia de investigación.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, Policía Científica y peritos forenses, realizándose las actuaciones de rigor.

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