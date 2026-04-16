Una persona resultó herida y fue trasladada al Hospital Municipal.

Por causas que se están tratando de establecer, un accidente tuvo lugar alrededor de las 8.15 de la mañana entre un automóvil y una motocicleta a pocos metros de las vías del ferrocarril sobre Ruta 215; más precisamente al lado de la barrera.



Si bien se desconocen los pormenores, la transitabilidad no es la mejor a causa de las lluvias y hasta el momento se desconoce la gravedad del mismo; el conductor de la moto fue llevado al Hospital.



Intervinieron personal de Salud, Bomberos y Policía; se estaban llevando a cabo maniobras en el vehículo para poder restablecer el tránsito.



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