Una familia con amplia experiencia en trabajo rural se encuentra en la búsqueda de empleo en establecimientos agropecuarios, especialmente en tareas vinculadas al tambo y manejo de hacienda.

Actualmente se encuentran trabajando en la zona rural de La Plata, pero están interesados en encontrar nuevas oportunidades laborales donde puedan continuar desarrollando su experiencia en el ámbito del campo. Según informaron, cuentan con trayectoria comprobable en distintas tareas rurales y pueden presentar referencias laborales.

Entre las labores que han realizado se destacan el trabajo en tambos, el manejo y cuidado de hacienda, así como otras actividades propias de los establecimientos ganaderos.

Quienes estén interesados en contactarse o necesiten personal con experiencia en este tipo de tareas pueden comunicarse a los siguientes números:

📞 2281.599534

📞 221.4093379

La familia remarcó su disposición para dialogar con productores o responsables de establecimientos que requieran personal con experiencia y compromiso en el trabajo rural.

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