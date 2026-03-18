Domselaar: allanaron un taller y detuvieron a su propietario

Hallaron autopartes ilegales y numeraciones adulteradas. En el lugar se encontraba una camioneta que había sido denunciada como robada por el imputado.

Durante un operativo de inspección que se realizó días atrás en un taller mecánico de la localidad de San Vicente, efectivos policiales detectaron una importante cantidad de vehículos, motores y autopartes que registraban pedido de secuestro activo o presentaban numeraciones suprimidas, lo que encendió las alertas sobre la posible existencia de un desarmadero clandestino.

Ante esta situación, el propietario del lugar sito en Ameghino y Artigas fue aprehendido y se procedió al secuestro de diversos elementos vinculados a la investigación, según informaron fuentes policiales.

Entre los objetos incautados se encontraban la carrocería y el chasis de una camioneta Ford Ranger con pedido de secuestro por hurto en Burzaco, partes de un Citroën Xsara denunciado por hurto agravado en Lomas de Zamora y una camioneta Ford F100 vinculada a una causa por robo agravado en San Martín.

Además, los investigadores hallaron un Peugeot 206 sin dominio colocado, con numeraciones de motor y chasis suprimidas, junto a una gran cantidad de autopartes, cajas de velocidades, puertas, radiadores, neumáticos y otros componentes de distintos vehículos, cuya procedencia no pudo ser acreditada.

Según se detalló, muchos de los rodados estaban desmantelados o adulterados, y en su mayoría contaban con pedidos de secuestro activos por robos y hurtos cometidos en distintas localidades del conurbano bonaerense.

Como resultado del allanamiento, fue aprehendido un hombre de 56 años, acusado de encubrimiento agravado por ánimo de lucro, defraudación, estafa, infracción al artículo 289 del Código Penal —por la supresión de numeraciones identificatorias—, además de violaciones a la Ley 25.761 y la Ley 13.081, que regulan la actividad de desarmaderos y el comercio de automotores.

La Fiscalía de San Vicente, encargada de llevar adelante la causa, dispuso la clausura del establecimiento. La investigación tomó un giro inesperado al establecerse una maniobra de estafa por parte del implicado. Según las fuentes policiales, se determinó que la Ford Ranger que estaba siendo desguazada en el taller había sido denunciada como robada por el propio Velázquez. Esta situación agravó su situación procesal, sumando cargos por defraudación a las infracciones ya detectadas en el lugar.

Las autoridades continúan trabajando para determinar el origen de los vehículos y autopartes secuestrados, así como la posible existencia de una red más amplia vinculada a la actividad ilegal.

Fuente: Al Sur Web / La Región 106.5

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