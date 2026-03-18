Avanza una obra clave de conectividad para los barrios en Alejandro Korn.



El intendente Nicolás Mantegazza supervisó el avance de una importante obra de infraestructura en el barrio San José, sobre la calle Guayanas, que facilitará el transporte y acercará servicios a vecinos del distrito.



El proyecto contempla la construcción de un puente que conectará la Ruta 210 con el barrio Los Hornos de Santa Ana, generando una vía de circulación más ágil y segura. En ese sentido, el jefe comunal destacó que “este puente es una obra estratégica que nos va a permitir seguir vinculando la localidad de Alejandro Korn, permitiendo ampliar el recorrido del transporte público y llegar con más servicios a cada punto”.



La obra también se enmarca dentro del desarrollo urbanístico impulsado en conjunto con Casa de Tierras de San Vicente, integrando nuevos barrios como San José y Carola Lorenzini, acompañando el crecimiento ordenado del distrito.



Desde el Municipio remarcaron que este tipo de intervenciones no solo optimizan la circulación, sino que además fortalecen la integración social y promueven el desarrollo local.



De esta manera, el Gobierno local continúa avanzando en obras que mejoran la calidad de vida de las y los sanvicentinos, consolidando una ciudad más conectada e inclusiva.

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