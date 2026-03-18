La Municipalidad entregó nuevo mobiliario a la Escuela Secundaria N°7 de Gómez y a su Anexo de Buchanan.

La intervención mejora las condiciones en las que estudiantes y docentes desarrollan sus actividades, generando espacios más adecuados para enseñar y aprender.

Estas acciones forman parte del acompañamiento a las instituciones educativas del distrito.

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