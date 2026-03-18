Con más de 60 años de sacerdocio, el párroco de la capilla Santa Clara de Asís acompaña el crecimiento de la comunidad de Domselaar.

El padre Horacio Fasce, párroco de la capilla Santa Clara de Asís de Domselaar, con más de 60 años de sacerdocio y una fuerte presencia en la vida comunitaria de la localidad.

En Domselaar, la vida comunitaria encuentra uno de sus principales puntos de encuentro en la capilla Santa Clara de Asís, donde el padre Horacio Fasce desarrolla su labor pastoral desde hace años.

Ordenado sacerdote en 1965, su trayectoria supera las seis décadas de servicio, un recorrido marcado por el compromiso con distintas comunidades del sur del conurbano bonaerense. Durante más de 30 años, ejerció su tarea en Adrogué, dejando una huella que aún hoy es recordada por quienes compartieron ese camino.

Con el paso del tiempo, su figura se consolidó como un referente espiritual cercano, presente tanto en celebraciones como en momentos clave de la vida de los vecinos.

En paralelo, Domselaar atraviesa un proceso de crecimiento sostenido, con la llegada de nuevas familias y el desarrollo de emprendimientos residenciales que transforman la dinámica de la localidad.

En ese contexto, la capilla Santa Clara de Asís no sólo mantiene su valor histórico, sino que también refuerza su rol como espacio de integración entre generaciones y realidades distintas.

Vecinos de Domselaar Chico participan de una celebración en la capilla Santa Clara de Asís, junto a familias de barrio cerrado Domselaar Chico y Estancias de Domselaar Chico.

La convivencia entre vecinos históricos y nuevos habitantes encuentra en estos espacios un punto de unión, donde la fe y la vida cotidiana se entrelazan.

Así, la figura del padre Horacio Fasce no solo forma parte del presente de Domselaar, sino también de su historia viva, acompañando una comunidad que continúa creciendo sin perder su identidad.

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