Tras el temporal del martes, el Municipio de Brandsen finalizó los trabajos en las viviendas afectadas, incluyendo el recambio completo de techos.

Luego del temporal registrado este martes en Brandsen, el Municipio avanzó rápidamente con la asistencia a las familias afectadas y este miércoles informó que ya fueron finalizados los trabajos en todas las viviendas que habían sufrido voladuras de techos.

Entre los casos atendidos se encuentran también algunas de las familias que se habían comunicado con InfoBrandsen y cuyas situaciones fueron difundidas durante la noche del martes, generando una rápida respuesta y acompañamiento.

Uno de los casos fue el de una vivienda ubicada en la intersección de Ibarlucea y Ardiles, en el barrio Teniente Origone, donde reside la familia de Laura Borges. Allí, durante la jornada de hoy, se completó la colocación de un techo nuevo.

Desde el Ejecutivo local destacaron que, desde el inicio de la gestión del intendente Fernando Raitelli, se implementó una modalidad de trabajo diferente: en lugar de entregar materiales, el Municipio realiza el techo completo con personal propio, garantizando así una solución integral para cada familia.

En ese sentido, señalaron que ya se han realizado más de un centenar de techos nuevos en lo que va de la actual gestión, incluyendo también los trabajos recientes en la zona de La Parada.

De acuerdo a la información brindada, todos los casos afectados por el temporal ya fueron atendidos y cuentan con sus viviendas en condiciones.

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