El espacio de jóvenes rurales anunció la nueva conformación, destacando la continuidad de integrantes y la incorporación de nuevas voces con el objetivo de fortalecer la participación y el desarrollo del sector.

El Ateneo de la Sociedad Rural Coronel Brandsen informó la renovación de su Comisión Directiva para un nuevo período, en el que se combinan integrantes que ya formaban parte del espacio con la incorporación de nuevos jóvenes comprometidos con la actividad rural y agropecuaria.

A través de un comunicado, desde la organización expresaron: “Con mucha alegría queremos compartirles que hemos renovado la Comisión Directiva del Ateneo”, y remarcaron que esta nueva etapa busca consolidar el crecimiento del espacio.

En esa línea, destacaron que “este nuevo período combina la continuidad de quienes ya venían formando parte, con la incorporación de nuevos integrantes que se suman con entusiasmo y compromiso”, subrayando la importancia de sostener el trabajo colectivo.

Asimismo, señalaron que el objetivo principal seguirá siendo fortalecer el rol del Ateneo dentro del ámbito rural: “Entre todos, seguimos apostando al crecimiento, la participación y el fortalecimiento de este espacio dentro del ámbito rural y agropecuario”.

Desde la entidad también pusieron en valor la diversidad de perfiles que integran el nuevo equipo: “Estamos convencidos de que este equipo, con diversidad de formaciones y miradas, va a seguir impulsando ideas, generando oportunidades y trabajando por y para los jóvenes del sector”, indicaron.

La nueva Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente manera:

Presidenta: Victoria Iturria, productora agropecuaria.

Victoria Iturria, productora agropecuaria. Vicepresidente: Lucas Dioratti, estudiante de Agronomía.

Lucas Dioratti, estudiante de Agronomía. Secretaria: Celeste Pérez, estudiante de Derecho y Licenciatura en Administración Agropecuaria.

Celeste Pérez, estudiante de Derecho y Licenciatura en Administración Agropecuaria. Prosecretaria: Gretel Mulder, estudiante de Medicina.

Gretel Mulder, estudiante de Medicina. Tesorera: Juana Pauloni, estudiante de Licenciatura en Administración Agropecuaria.

Juana Pauloni, estudiante de Licenciatura en Administración Agropecuaria. Protesorera: Catalina Lagos, estudiante de Contabilidad.

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