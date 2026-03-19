Anoche, la mujer volvía desde su trabajo en Gómez cuando tuvo el siniestro sobre Ruta 215. Habría sido derivada a Monte por precaución.

El miércoles por la noche, un nuevo accidente tuvo lugar en Ruta 215, más precisamente en cercanías de la rotonda del barrio Los Bosquecitos. Según revelaron a InfoBrandsen, minutos después del accidente, la víctima es una docente que venía de dar clases en Gómez.

Si bien no se conocen con exactitud los detalles del siniestro, la mujer habría volcado con su vehículo y fue asistida por personal de salud del Hospital Municipal Francisco Caram para luego ser derivada a San Miguel del Monte donde se le habrían hecho estudios de mayor complejidad.

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