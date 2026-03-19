La empresa automotriz destacó el compromiso y la vocación de servicio del cuerpo local mediante una placa conmemorativa y una producción audiovisual que pone en valor su labor cotidiana.

En el marco de la iniciativa “Héroes 2026”, la empresa Ford Simone rindió homenaje a los Bomberos Voluntarios de Brandsen, destacando su compromiso, dedicación y rol fundamental dentro de la comunidad. El reconocimiento incluyó la entrega de una placa conmemorativa y estuvo acompañado por una producción audiovisual especialmente realizada para visibilizar el trabajo que desarrollan a diario.

Desde la firma señalaron que el objetivo de esta distinción es poner en valor a quienes, con vocación de servicio y sin esperar nada a cambio, contribuyen a construir comunidades más seguras, solidarias y resilientes.

“Hay héroes que no buscan reconocimiento, que simplemente están”, expresaron en el comunicado difundido por la empresa. En ese sentido, remarcaron que los Bomberos Voluntarios de Brandsen representan un ejemplo de organización, preparación y respuesta constante ante cada situación de emergencia.

Asimismo, destacaron el fuerte sentido de equipo que caracteriza al cuerpo activo y su decisión de priorizar el cuidado de los demás como una elección diaria. “Su trabajo es fundamental para construir comunidades más unidas”, agregaron.

El reconocimiento se enmarca en una serie de acciones impulsadas por Ford Simone para acompañar y visibilizar a instituciones que cumplen un rol esencial en la sociedad. “Desde nuestro lugar, nos llena de orgullo poder acompañarlos en su camino. Creemos que construir comunidad también es estar presentes y apoyar a quienes la cuidan todos los días”, concluyeron.

Con este homenaje, la empresa no solo expresó su gratitud, sino que también reafirmó la importancia de reconocer públicamente a quienes, muchas veces en silencio, sostienen con su labor el bienestar colectivo.

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